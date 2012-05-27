День героїв зустріли гарматами та кіннотою

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні святкування Дня героїв в обласному центрі розпочалося у Меморіальному сквері біля Хреста пам’яті на могилі жертвам комуністичних репресій панахидою та салютом за загиблими. Потім зачитали «Апель» (список) полеглих ОУН-УПА, які загинули «на полі слави» за Україну.

Керівники області і міста, ветерани УПА, громадськість поклали вінки і квіти до могили жертв комуністичного терору, в якій поховано 269 політв’язнів, закатованих в Станіславській (Івано-Франківській) тюрмі 1941 року. Потім вулицями міста пройшла урочиста хода «Марш слави УПА», в якому окремі ветерани УПА їхали на конях із Державним прапором та гарматою. В руках несли великий державний прапор, портрет Степана Бандери і транспарант «Збройна боротьба УПА врятувала честь української нації і вписала кров’ю її право на волю і незалежність».

До Івано-Франківська прибули ветерани Української повстанської армії із усіх районів і міст обласного значення, всього майже 300 осіб.

На Вічевому майдані відбулося святкове віче, на якому виступили голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій Володимирський, голова обласної ради Олександр Сич, заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький, заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Верес та інші. У своїх виступах, які чергувалися виконанням патріотичних українських пісень художніми колективами, всі говорили про подвиг бійців УПА, шістдесятників та інших політичних діячів за волю і незалежність України.

Голова облради назвав ветеранів «добрим прикладом для молоді».

«На жаль, вам болять і рани , і душа за те, що ваша боротьба й досі не визнана державою, не шануються ті ідеї, за які гинули тисячі українців, аби мати свою державу», - зауважив О.Сич, звертаючись до ветеранів УПА. На його думку «нині бути справжнім українцем – це вже героїзм».

Сьогодні також відбувся святковий концерт «Героїв подвиг – у серцях народних» та тематичний вечір «День щастя й волі засвітає». А для ветеранів ОУН-УПА організували святковий обід.