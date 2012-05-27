Бригинець: музей відкривали крадькома

Про це УНІАН повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

«Нове скандальне приміщення Музею історії Києва на Богдана Хмельницького, 7 проти якого активно виступають кияни відкрили на дві години раніше, ніж було заплановано, даючи можливість чиновникам сховатись від обурених киян», - наголосив депутат Київради.

За його словами, він з′явився біля музею незадовго до 15.00 згідно з часом, зазначеним у запрошенні, але як з’ясувалось, урочисте відкриття відбулося ще о 13.00. Про відповідні зміни в графіку проведення заходу депутата та журналістів, які «стримано» ставляться до нинішньої влади, не повідомили.

«Таке вже траплялось, коли О.Попов приходив на кілька годин раніше на захід, де його могли чекати обурені кияни, щоб уникнути сутички з ними і краще виглядати перед ЗМІ. Згадайте Пейзажну алею...Те саме сталося і сьогодні», - заявив О. Бригинець.

Він також повідомив, що відповідно до плану заходу мав проголошувати слово як голова комісії Київради з питань культури та туризму.

«Але, схоже, в останній момент КМДА вирішила усе зробити тихо, по-сімейному... Без зайвих, тобто без киян, які знали, що відкриття о 15.00 і прийшли з плакатами, коли керівники КМДА поїхали геть», - прокоментував О.Бригинець.