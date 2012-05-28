Людожер вибирав у жертви самотніх перехожих

Про це повідомляє Сіньхуа.



56-річний Чжан Юнмін (Zhang Yongming) був заарештований в провінції Юннань. Як заявили в міністерстві громадської безпеки КНР, численні докази підтверджують, що з 2008 року він вбив 11 осіб. Жертвами злочинця ставали самотні перехожі.



Щоб приховати сліди злочину, пише агентство, вбивця розчленовував і спалював тіла своїх жертв. Крім того, повідомляється, що в 1979 році Чжан вже був засуджений за вбивство. Він був засуджений до смертної кари, однак після численних відстрочок і серії пом'якшень вироку вийшов на свободу в 1997 році.



Як повідомляє AFP, в Китаї Чжан Юнмін прозвали "монстром-людожером", оскільки, розтинаючи свої жертви, він частину м'яса з'їдав. Утім, у повідомленні Сіньхуа про це немає ні слова. Як зазначає AFP, офіційне агентство могло навмисне приховати подробиці справи, оскільки людоїдство було відзначено серед населення Китаю в період індустріалізації 1950-х років.



Гонконгська газета The Standard 25 травня, за два дні до появи повідомлення Сіньхуа, опублікувала велику замітку, де в подробицях описуються методи вбивці, зауважує Лента.ру.