Януковичу подарували комплект форми прикордонника

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, В.Янукович оглянув сучасний мобільний комплекс паспортного контролю, модернізований мобільний тепловізійний комплекс для прикриття кордону та пунктів пропуску, спеціальні інформаційно-телекомунікаційні комплекси для забезпечення зв’язку. Як поінформували Президента прикордонники, переважна більшість представленої техніки - вітчизняні розробки.

В.Янукович також оглянув зразки нової форми прикордонників - голова ДПСУ Микола Литвин презентував Президентові один із комплектів.

Крім того, Президент подивився на зразки техніки, яку прикордонники отримали в рамках міжнародних програм. Це, зокрема, позашляхові автомобілі, мобільний комплекс контролю за переміщенням ядерних та радіоактивних матеріалів.

Загалом у рамках спільних проектів з Міністерством оборони США та Європейською комісією Державна прикордонна служба України отримала 474 одиниці транспортних засобів, у тому числі 165 автомобілів, 183 мотоцикли, 110 квадроциклів, 50 снігоходів, 11 малих катерів та човнів, 128 приладів нічного бачення, технічні засоби прикордонного контролю та радіологічні лабораторії, зазначається в повідомленні.