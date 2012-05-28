Тягнибок підвів під свою колону соціологічну базу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора в Чернівцях під час зустрічі з виборцями.

"Соціологія говорить, що об`єднання усіх опозиційних сил в одному партійному списку не матиме такого результату, як похід двома колонами – націоналістичною, яку представляє "Свобода", та ліберальною й соціал-демократичною, представлену об`єднанням "За Батьківщину", - підкреслив О.Тягнибок.

"Якщо будуть дві колони з опозиційного табору – одна ліберальна, а одна – націоналістична, сумарно ми можемо набрати більше голосів, ніж Партія регіонів і комуністи. Якщо з цих двох колон створити одну, то соціологія показує, що це буде мінус 7 відсотків голосів. Близько 40% виборців ВО "Свобода" просто відмовляться йти на вибори, якщо це буде одна колона. Але так само близько 15% виборців, які голосують за об’єднання "За Батьківщину", не хочуть у спільних списках бачити будь-кого зі "Свободи", – зазначив голова ВО "Свобода".

О.Тягнибок також переконаний, що його партія зможе самостійно подолати 5% виборчий бар’єр. «Для "Свободи" дуже важлива ця координація, бо навіть якщо ми будемо йти самостійно, ми подолаємо 5% бар`єр. Для нас важливіше, аби в парламенті ми не були в опозиції. В парламенті ми маємо створити більшість. А більшість може бути тільки з нашими партнерами – об`єднанням "За Батьківщину". Ворог у нас один – це режим Януковича", – наголосив О.Тягнибок.

Водночас політик зазначив, що для "Свободи" дуже важлива координація діяльності в рамках Комітету опору диктатурі (КОД).

«Сьогоднішніми нашими партнерами по Комітету опору диктатурі є 10 політичних партій, які, будучи різними ідеологічно, координують свої дії й усвідомлюють: нас об`єднує бажання й розуміння, що разом треба побороти режим Януковича й змінити систему влади в українській державі", – сказав О.Тягнибок.

Він повідомив, що з партнерами, які представлені в об`єднанні під назвою "За Батьківщину", тривають найтісніші перемовини. Зараз, додав О.Тягнибок, визначається «спільний найкращий формат» участі у виборах за партійними списками.

За словами О.Тягнибока, найбільш оптимальним зараз є те, що опозиційні сили й роблять: дві колони, договір про взаємне непоборювання, координація спільних дій. "У нас будуть спільні спостерігачі, спільні члени комісій, наші юристи разом боротимуться, щоб унеможливити фальсифікації. І звісно, якщо буде потреба, ми спільно закликатимемо вийти людей на вулиці, якщо влада використовуватиме силовий сценарій на виборах. Для нас важливо не просто об`єднуватися заради об`єднання. Для нас зараз головне завдання – отримати більшу кількість депутатів у парламенті", – повідомив О.Тягнибок.

Щодо мажоритарних округів, то О.Тягнибок повідомив, що створено робочу групу, яка працює над тим, аби визначити усіх кандидатів по 225 мажоритарних округах: "Я можу сказати, що перемовини йдуть не так легко, звісно є купа питань і по областях, і по особистостях. Але ці перемовини перебувають на вирішальній стадії. Звісно, доводиться поступитися чимось. Наприклад, "Свобода", яка має реальну силу й підтримку в галицьких областях, заради спільної перемоги віддає частину округів нашим партнерам. Аналогічно ми отримуємо округи в центрі, на сході України. Через отаке взаєморозуміння ми розраховуємо отримати більшість у Верховній Раді і по мажоритарних округах".