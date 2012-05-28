2-3 червня у м. Вишгород Київської області відбудеться перший Всеукраїнський фестиваль яхтингу «Яхтфест-2012».

У програмі: виставка яхтового обладнання на березі, виставка яхт, катерів та човнів на воді, перший всеукраїнський конкурс «Яхта року», шоу на воді (виступи на вітрильних катамаранах, шоу гідроциклістів та літаючого ранцю, регати, презентація першого українського катеру з гібридним двигуном), показові виступи спортсменів Національної федерації судомоделістів перед «Кубком Європи», навчально-розважальна програма «Калейдоскоп дитячих розваг», виставка художників-мариністів та прикладного мистецтва, конкурс краси «Міс Яхтфест-2012», музичний фестиваль «Слов`янський рок», а також журналістська регата, в якій візьмуть участь представники ведучих вітчизняних ЗМІ.

Для участі представників ЗМІ в журналістській регаті необхідна попередня реєстрація.

2 червня о 10.30 відбудеться брифінг для представників ЗМІ (Прес-зона – намет оргкомітету фестивалю).

Учасники брифінгу:

Дмитро Видрін - директор Європейського інституту інтеграції та розвитку;

Красимір Мінчев - Посол Республіки Болгарія в Україні;

Ало Стрейман - керуючий партнер Marine Industry Group;

Мартін Нанн - виконавчий директор Whites International Public Relations;

Денис Сілантьєв - чемпіон світу, чемпіон Європи, чотирикратний володар Кубку світу з плавання;

Віктор Решетняк - Вишгородський міський голова;

Артем Соковнін - голова правління ГО «Фонд «Відкрите море», директор яхт-клубу «Оріяна»;

Сергій Поліщук - головний редактор українського мариністичного журналу «Шкіпер»;

Андрій Гірник - професор, завідувач кафедри Києво-Могильянської академії, призер чемпіонату України в класі яхт «Летючий голландець»).

Місце проведення: Київська область, місто Вишгород , набережна аванпорту Київської ГЕС.

Прохід журналістів на територію фестивалю - за картками акредитації.

Для представників ЗМІ буде організовано прес-тур. Від’їзд від станції метро "Героїв Дніпра" о 9.00. Транспорт до Києва з території фестивалю – о 15.00.

Контактна особа для ЗМІ:

Ксенія

тел.: (097) 284 67 55

е-mail: yacht_fest@i.ua.