Комуніст заявляє про підпал свого автомобіля

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат повідомив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

За словами С.Храпова, його автомобіль загорівся 27 травня о 2 годині ночі в Новомосковську. Депутат-комуніст вважає, що займання автомобіля є спланованим підпалом.

«Довіреність на керування автомобілем була оформлена на Аркадія Шипка, першого секретаря Новомосковського міськкому КПУ й депутата міської ради. На момент займання поряд із автомобілем знаходилися й інші машини, баки яких наповнені бензином. Якби бригади МНС не прибули вчасно, масштаб пожежі міг би бути значно більший. Я впевнений, що мою машину підпалили», - сказав С.Храпов.

Він також заявив про свої підозри, хто міг вчинити таке лиходійство.

«Одне з ритуальних агентств Новомосковська надає послуги за завищеними цінами. Ми з Шипком пообіцяли з усім розібратися. Як тільки ми взялися за цю справу, відразу ж посипалися погрози. Крім того, три роки тому до відповідальності було притягнуто людину, яка є відповідальною за утворення несанкціонованого звалища. Він теж незадоволений діяльністю Комуністичної партії», - сказав С.Храпов.

Як повідомив УНІАН начальника Відділу зв`язків із громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій Щербатов, заява С.Храпова про займання його автомобіля зареєстрована в Новомосковському міському управлінні міліції.

«Зараз проводиться експертиза, за результатами якої вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи. Заява народного депутата перебуває на контролі керівництва ГУ МВС в області», - зазначив О.Щербатов.