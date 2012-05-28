Азарова дивує, чому Європа вірить фото Тимошенко, а не свідченням 80 людей

Прем‘єр-міністр України Микола Азаров вважає, що європейські політики завдяки доступу до документів у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко в рамках розгляду її касації самі переконаються у правомірності її засудження.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку він висловив в інтерв’ю Polskie Radio.

За словами М.Азарова, українська влада ніколи б не затіяла процес проти Ю.Тимошенко, якби не мала для цього достатньо підстав.

«Сьогодні політики, які займають однобічну позицію, раніше чи пізніше, особливо тоді, коли побачать документи, а касаційний процес їм дозволить ці документи побачити, на власні очі переконаються, що обвинувачення (проти екс-прем’єра - УНІАН) обґрунтовані», - сказав він.

М.Азаров також закликав європейських політиків раціональніше оцінювати те, що відбувається в Україні, звернувши увагу на те, що Ю.Тимошенко вдається до безпідставних звинувачень, серед яких він назвав її заяву про нібито побиття у колонії.

«80 осіб, це і лікарі, і медсестри, і водії, і офіцери охорони та багато інших, хто були свідками... Ось вони, під присягою, свідчили, що фізичного насильства до Тимошенко застосовано не було. Які в нас є підстави не вірити цим людям? Чому газетній фотографії надається більша перевага, ніж свідченням 80 людей під присягою?», - запитав він.

Прем’єр також подякував владі Польщі за те, що вона виступила проти бойкоту Євро-2012, до якого закликали ряд європейських політиків через справу Ю.Тимошенко.

Водночас він висловив думку, що навіть поляки оцінюють події навколо екс-голови українського уряду не завжди правильно. «Я розумію, що представники польського керівництва знаходяться під певним тиском, сформованим тенденційною позицією, для якої немає підстав», - сказав М.Азаров, назвавши відносини між Україною та Польщею «добросусідськими та сповненими довіри».

Він заявив, що в Україні немає диктатури, адже свою діяльність ведуть багато політичних партій, а громадяни можуть вільно висловлювати свої погляди, у тому числі «дуже критичні, а іноді навіть зневажливі».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Н.Азаров у Брюсселі запросив представників Євросоюзу для участі у засіданні Вищого спеціалізованого суду, який 26 червня має розглянути касаційну скаргу Ю.Тимошенко на її засудження.