Іващенку прописали фізкультуру

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, це було констатовано комісією фахівців МОЗ та ДПтС, які сьогодні оглянули В.Іващенка у Київському СІЗО.

З метою динамічного спостереження за станом здоров’я В.Іващенка лікарями було рекомендовано проведення контрольного інструментального обстеження, а також призначено лікувальну фізкультуру, йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судномеханічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.

За час перебування в СІЗО стан здоров`я В.Іващенка дуже погіршився.