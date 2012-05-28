У ПР заявляють про переконливу перемогу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Зокрема, зазначили в ПР, 27 травня на території 56 сіл, селищ, міст 24 регіонів України відбулися позачергові вибори, на яких обирали 50 сільських, 4 селищних та 2 міських голів.

За інформацією першого заступника голови Партії регіонів Володимира Рибака, серед новообраних 56 сільських, селищних, міських голів перемогу одержали 40 представників Партії регіонів, що становить 71%.

«Впевнену перемогу отримав наш однопартієць Володимир Орловський, якого обрано Новоазовським міським головою Донецької області та за якого віддали свої голоси 83,7% виборців», - підкреслюється, зокрема, в повідомленні.