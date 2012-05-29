У Єгипті спалили передвиборчий штаб

У Каїрі група протестувальників підпалила передвиборчий штаб кандидата в президенти країни Ахмеда Шафіка.

Напад ставсячерезкількагодинпіслятого,як Центральнавиборчакомісіякраїниоголосила,щодо другого турупрезидентськихвиборів вийшликандидатруху «Брати-мусульмани»МохаммедМурсіі екс-прем'єрвурядіекс-президентаХосніМубаракаАхмедШафік, повідомляєРадіоСвобода.



Багато єгиптянпобоюються,щовразі перемогиШафікакраїнаповернетьсядо режимуМубарака.



УпонеділоквКаїрі йОлександріїпройшлиакціїпротесту,учасники якихвисловилиневдоволеннявиходомекс-прем'єрадо другого туру.



УсуботуШафікпообіцяв,щовразі обранняпрезидентомсприятиме прогресу, спираючисьнадосягненняподій«арабськоївесни».



ДругийтурпрезидентськихвиборівпройдевЄгипті16-17червня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter