У Єгипті спалили передвиборчий штаб

02:00, 29 травня 2012
Політика
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У Каїрі група протестувальників підпалила передвиборчий штаб кандидата в президенти країни Ахмеда Шафіка.

Напад ставсячерезкількагодинпіслятого,як Центральнавиборчакомісіякраїниоголосила,щодо другого турупрезидентськихвиборів вийшликандидатруху «Брати-мусульмани»МохаммедМурсіі екс-прем'єрвурядіекс-президентаХосніМубаракаАхмедШафік, повідомляєРадіоСвобода.

Багато єгиптянпобоюються,щовразі перемогиШафікакраїнаповернетьсядо режимуМубарака.

УпонеділоквКаїрі йОлександріїпройшлиакціїпротесту,учасники якихвисловилиневдоволеннявиходомекс-прем'єрадо другого туру.

УсуботуШафікпообіцяв,щовразі обранняпрезидентомсприятиме прогресу, спираючисьнадосягненняподій«арабськоївесни».

ДругийтурпрезидентськихвиборівпройдевЄгипті16-17червня.

 

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