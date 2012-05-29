Томенко: референдум - гарна ідея, але не про мову, а про Януковича

Про це кореспонденту УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України, один з лідерів партії “Батьківщина” Микола Томенко, коментуючи заяви представників більшості щодо можливості проведення мовного референдуму.

Він зауважив, що ідея з проведенням референдуму щодо мовного питання не нова. За словами віце-спікера, ті люди, які вболівають за єдність країни, розуміють, що винесення конфліктних та штучних питань під час виборчої кампанії використовуються лише для мобілізації виборців.

“Цілком зрозуміло, що такі питання не будуть викликати єдності в суспільстві, а радше розколювати його за регіональними ознаками”, - сказав М.Томенко.

В той же час, додав віце-спікер, сама ідея референдуму для визначення принципових питань, які турбують українських громадян, є доброю. “Якби сьогодні була можливість провести референдум, то варто було б винести питання про довіру до діяльності Президента України”, - сказав він.

За словами М.Томенка, в разі, якби Президент не отримав підтримки громадян, то варто було б ставити питання про проведення дострокових виборів. “Оцінка діяльності влади є більш нагальною проблемою, ніж “витягування з шафи” мовного питання напередодні виборів”, - сказав він.

***

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Юрій Болдирєв заявив, що «якщо націоналісти або інші радикально налаштовані групи протидіють захисту прав російськомовних людей на законодавчому рівні, то вирішити питання надання російській мові офіційного статусу можна на всеукраїнському референдумі».