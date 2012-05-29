Тимошенко та "Батьківщина" стали лідерами уваги ЗМІ

Такі висновки експертів моніторингової лабораторії "Комітет Рівність можливостей" оприлюднив на прес-конференції в УНІАН її голова Олександр Чекмишев.

За його словами, зокрема, на телебаченні, на відміну від Ю.Тимошенко та партії "Батьківщина", впродовж квітня інформації про Партію регіонів було подано у 8-10 разів менше, а решта політичних сил згадувалися ще скромніше.

За словами О.Чекмишева, як свідчать результати моніторингу, у друкованих ЗМІ також найактивніше висвітлювалися події навколо екс-прем’єра.

"Більшість видань безпосередньо не використовували оціночних суджень, натомість вдаючись до коментарів експертів, які підбираються відповідно до симпатій та позиції видання", - констатував О.Чекмишев.

Разом з тим, сказав він, в інтернет-виданнях діяльність "Батьківщини" та Партії регіонів була представлена найактивніше, що було зумовлено значною кількістю інформаційних приводів, коментарями експертів і представників цих політичних сил.

Як повідомив О.Чекмишев, що під час виборчої кампанії "Комітет Рівність можливостей" проводитиме щоденний моніторинг загальнонаціональних і регіональних радіо- і телеканалів, друкованих та Інтернет-ЗМІ, щоб встановити: чи мали учасники виборчих перегонів рівний доступ до ЗМІ; чи був у виборців вільний доступ до інформації про кандидатів та їхні програми; чи забезпечили українські ЗМІ рівень якісного інформування, достатній для усвідомленого вибору громадян; за якими темами згадувалися ті чи інші політичні представники; у якій пропорції був представлений їхній спікерський рейтинг.