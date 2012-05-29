Азаров полетів до Ашгабата

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 29 травня, в рамках візиту М.Азаров проведе зустріч з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим і візьме участь у неформальній вечері глав урядів країн СНД.

30 травня М.Азаров візьме участь у засіданні Ради глав урядів.

Під час засідання передбачається розглянути 30 проектів документів з різних напрямків інтеграційної співпраці держав–учасниць Співдружності.

Зокрема, будуть розглянуті питання: про Концепцію лібералізації ринку фінансових послуг держав–учасниць СНД; про проект Угоди про співпрацю у сфері організації інтегрованого валютного ринку держав– учасниць СНД; про участь Республіки Узбекистан у Договорі про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року; про Протокол про внесення змін до Договору про забезпечення паралельної роботи електроенергетичних систем держав–учасниць СНД від 25 листопада 1998 року; про Угоду про взаємне визнання результатів робіт з акредитації органів сертифікації і випробувальних лабораторій (центрів), які виконують роботи з оцінки (підтвердження) відповідності; про скасування Міждержавної ради керівників міністерств і відомств зі співпраці у галузі машинобудування і Міжурядової ради зі співпраці у галузі хімії і нафтохімії; про Угоду про співпрацю у галузі промисловості і створення Ради з промислової політики держав–учасниць СНД; про Угоду про створення Координаційної ради з карантину рослин держав– учасниць СНД; про Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності держав–учасниць СНД та ін.