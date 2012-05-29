Тюремники кажуть, що Луценко відмовився від медогляду

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко відмовився від комісійного медичного огляду фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

У ДПтС повідомляють, що з метою динамічного спостереження за станом здоров’я 28 травня Ю.Луценку було запропоновано комісійний медичний огляд фахівцями МОЗ України. Однак, він відмовився від запропонованого медичного огляду, мотивуючи це недовірою до лікарів, про що подав письмову заяву. Про це було складено відповідний акт.

Додатково ДПтС інформує, що за час перебування в Київському слідчому ізоляторі Ю.Луценко 14 разів оглядався комісіями МОЗ та провідними лікарями, а також 7 разів вивозився до закладів МОЗ для проведення інструментального обстеження. У медичних закладах Ю.Луценко двічі перебував на стаціонарному лікуванні.

Крім того, ДПтС повідомляє, що, відповідно до висновків лікарів Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де Ю.Луценко перебував на стаціонарі з 6 по 20 квітня, він був всебічно обстежений висококваліфікованими лікарями різного профілю, пройшов низку інструментальних та лабораторних досліджень.

Згідно з висновками, лікарі підтвердили раніше встановлені комісією фахівців МОЗ діагнози. Гепатиту С у Ю.Луценка не виявлено і раніше виявлено не було.

Стан Ю.Луценка фахівці Київської лікарні швидкої медичної допомоги оцінили як задовільний, а порівняно з травнем минулого року (перебував в цій же лікарні на обстеженні та стаціонарному лікуванні) лікарі відзначили покращення стану його здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко з грудня 2010 року утримується в Лук’янівському СІЗО. Він тривалий час голодував на знак протесту проти рішення суду вкотре продовжити термін його ув’язнення. Після голодування стан здоров'я Ю.Луценка погіршився, зокрема у нього хвора печінка і підшлункова залоза.

12 квітня 2012 року дружина Ю.Луценка Ірина Луценко заявила, що її чоловіка в СІЗО під час переливання крові інфікували вірусним гепатитом TTV.

Начальник управління охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення ДПтС Євген Поляков заперечив, що екс-міністра внутрішніх справ було інфіковано вірусним гепатитом під час переливання крові у слідчому ізоляторі. Він пояснив, що гепатит TTV є у 75% населення.