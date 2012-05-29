Українців чекають у Панамі: з червня відмінять візи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.За його словами, під час візиту до Панами заступника міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, 6-8 червня, планується скасувати візовий режим для громадян України.

«Тепер по прибутті до Панами українці зможуть придбати дозвіл на в’їзд – туристичну карту безпосередньо в аеропорту», - сказав О.Волошин.

Він наголосив, що МЗС України послідовно проводить роботу, спрямовану на те, щоб максимальна кількість країн вводила спрощений візовий режим або взагалі безвізовий режим з Україною.