У Тимошенко пояснили, чому німецькі лікарі працюють вахтовим методом

Про це заявила прес-секретар лідера партії «Батьківщина» Марина Сорока, коментуючи те, що лікуванням Ю.Тимошенко займається не один лікар.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», М.Сорока нагадала заяву німецького лікаря Лутца Хармса про те, що медики клініки «Шаріте» лікуватимуть екс-главу уряду саме вахтовим методом.

М.Сорока зауважила, що «і доктор Л.Хармс, і його наступниця Аннетт Райссхауєр також повідомляли, що лікування триватиме понад півроку і що перебувати в «довготривалих відрядженнях» вони не можуть».

«Підкреслюю, що німецькі лікарі повертаються до своєї роботи в клініці «Шаріте» після лікування Ю.Тимошенко у Харкові не тому, що це забаганка «вередливої» Ю.Тимошенко, яку більше півроку Банкова позбавляла медичної допомоги, а тому, що вони працюють вахтовим методом та виконують свою обіцянку зробити все можливе для одужання Ю.Тимошенко»,- наголосила М.Сорока.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня ув’язнену Ю.Тимошенко госпіталізували з Качанівської виправної колонії Харкова до лікарні «Укрзалізниці». Першим лікуючим лікарем Ю.Тимошенко був лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Л.Хармс, якого 21 травня замінила також лікар клініки «Шаріте» А.Райсгауер.

28 травня джерело в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» повідомило УНІАН, що для продовження лікування Ю.Тимошенко в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» Харкова прибуде інший лікар з берлінської клініки «Шаріте».

Лікар екс-прем’єра А.Райсгауер, яка прибула до Харкова 21 травня, в неділю, 27 травня, виїхала з міста. За даними співрозмовника агентства, 1 червня до ЦКЛ «Укрзалізниці» прибуде інший лікар німецької клініки. При цьому джерело не уточнило, хто саме це буде.