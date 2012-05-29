У Луценка кажуть, що тюремники заплуталися в гепатиті

Державна пенітенціарна служба навмисно спотворює інформацію про стан здоров’я екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, зокрема щодо інфікування його вірусним гепатитом.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві політичної партії "Народна самооборона", лідером якої є Ю.Луценко.

"Пенітенціарна служба браво відзвітувала, що медична комісія МОЗ у складі професорів 14 разів оглядала Юрія Луценка у межах Лук’янівського СІЗО. При цьому прес-служба держоргану через забудькуватість не уточнила, що у професорів щоразу на руках були результати аналізів крові, де було чітко вказано наявність у крові Юрія Луценка вірусного гепатиту TTV, що було виявлено ще у вересні 2011 року", - йдеться у заяві.

При цьому в партії наголошують, що у той же час ДПтС «не забула нагадати, що у Луценка не виявлено гепатиту С і раніше виявлено не було».

"Виникає запитання: чому пенітенціарна служба зациклилася на формі гепатиту С, відсутність якого вона приписує Юрію Луценку. Так, наприклад, 15-й огляд Луценка можна забарвити іншими літерами латинського алфавіту – А, В, D тощо.

Але при цьому це не змінить правдивої ситуації про те, що Луценко інфікований гепатитом TTV, і це ніяким чином не знімає відповідальності із кожного члена медичної комісії, які оглядали, навіть «динамічно», Юрія Луценка як у СІЗО, так і в лікарні швидкої медичної допомоги, де не у всіх палатах є металопластикові вікна".

При цьому у «Народній самообороні» наголосили, що «вірус TTV є інфекційним агентом, а у хворих на цироз печінки він більш часто зустрічається, ніж в інших. Цю інформацію дружині Ю.Луценка підтвердив офіційно Національний медичний університет ім. О.Богомольця».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко з грудня 2010 року утримується в Лук’янівському СІЗО. Він тривалий час голодував на знак протесту проти рішення суду вкотре продовжити термін його ув’язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.Луценка погіршився, зокрема у нього хвора печінка і підшлункова залоза.

12 квітня 2012 року дружина Ю.Луценка Ірина Луценко заявила, що її чоловіка в СІЗО під час переливання крові інфікували вірусним гепатитом TTV.

Начальник управління охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення ДПтС Євген Поляков заперечив, що екс-міністра внутрішніх справ було інфіковано вірусним гепатитом під час переливання крові у слідчому ізоляторі. Він пояснив, що гепатит TTV є у 75% населення.