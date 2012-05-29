Янукович попередив суддів, що невдовзі адвокати матимуть більше прав

Прийняття Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» стане важливим кроком у напрямку реального утвердження конституційного принципу надання кожному громадянину України кваліфікованої правової допомоги.

Таке переконання висловив Президент України Віктор Янукович у своєму виступі під час церемонії складення присяги особами, вперше призначеними на посаду професійного судді, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Переконаний, що стан адвокатури є показником захищеності особи та одним з індикаторів просування держави в напрямі утвердження й забезпечення прав і свобод людини», - сказав глава держави. Відтак, наголосив він, адвокатура в Україні має бути високопрофесійною, незалежною та ефективною.

Саме з цією метою Президент вніс до Верховної Ради законопроект «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». «Основними ідеями цього закону є побудова якісної моделі адвокатури, засадами діяльності якої буде якнайширше самоуправління, незалежність від державних органів, законність, дотримання адвокатами професійних і моральних вимог», - наголосив В.Янукович.

Глава держави також зауважив, що значну увагу в законопроекті відведено розширенню професійних прав адвоката, закріпленню можливостей захисту для збирання доказів і вчинення інших дій, необхідних для надання правової допомоги.

Реальне функціонування принципу змагальності неможливе без існування в Україні сильної та професійної адвокатури, переконаний Президент.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня радник Президента Андрій Портнов повідомив, що глава держави вніс на розгляд парламенту законопроекти щодо адвокатської діяльності та посилення гарантій незалежності суддів.

За його словами, на виконання зобов’язань України, взятих на себе перед вступом до Ради Європи, Президент вніс на розгляд парламенту два законопроекти: «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій незалежності суддів)».

Говорячи про перший законопроект, А.Портнов зауважив, що він передбачає запровадження рівності адвокатів перед іншими учасниками кримінального процесу. Так, серед іншого, адвокат матиме право опитувати свідків, вивчати докази під час досудового слідства.

Також законопроектом встановлюються строки на надання відповіді на адвокатський запит і адміністративна відповідальність за необґрунтовану відмову або несвоєчасне надання відповіді.

Крім того, проектом закону пропонується встановити заснування професійної асоціації адвокатів, в даному випадку мова іде про створення національної асоціації адвокатів.

Законопроектом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» вдосконалюється процедура розгляду дисциплінарної відповідальності адвокатів, а також у розвиток реалізації положень закону «Про безоплатну правову допомогу» передбачається можливість надання безкоштовної адвокатської допомоги за рахунок держави.

Крім того, пропонується дозволити іноземним адвокатам вести свою діяльність в Україні.