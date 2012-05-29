Москаль отримав вісточку від ГПУ про сина Щербаня

Генеральна прокуратура України просить прокуратуру Донецької області перевірити матеріали щодо причетності сина Євгена Щербаня Руслана до вбивства мешканця Донецька Дроздова 18 лютого цього року під час браконьєрства.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат України Геннадій Москаль.

"Сьогодні я отримав від Генеральної прокуратури відповідь на своє звернення. Всі матеріали скеровані для перевірки прокурору Донецької області", - сказав Г.Москаль.

За його словами, у його розпорядженні є копії протоколів слідчих дій, які були складені 18 лютого одразу після прибуття правоохоронців на місце події біля села Сидорово Слов’янського району Донецької області. "Ці протоколи підписали начальник міліції, начальник слідчого відділу, перший заступник начальника міського відділу, експерти-криміналісти, слідчий, працівник карного розшуку і прокурор. Було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу за фактом вбивства з хуліганських спонукань", - уточнив він.

Проте, наголосив Г.Москаль, зараз справу перекваліфіковано з п. 7 ч. 2 ст. 115 ККУ на ч. 1 ст 119 - вбивство з необережності. І вже зброя чомусь опинилася в руках водія Новікова, якого обвинувачують у вбивстві. Стосовно нього обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд", - уточнив депутат. За його словами, під час розслідування цієї справи з`явився документ, згідно з яким зброю було перереєстровано "попереднім числом" з Р.Щербаня на його водія. "Пан Щербань зараз проходить у справі як свідок. Якщо ця справа матиме великий розголос, то буде направлена до суду, і Новіков отримає два роки умовно за вбивство з необережності", - повідомив Г.Москаль.

"Мабуть, у пана Щербаня були дуже вагомі обставини, щоб зробити заяву щодо причетності пані Тимошенко до вбивства його батька", - припустив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня ц. р. міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко відмовився коментувати журналістам у Донецьку заяву народного депутата Г.Москаля про можливу причетність Р.Щербаня до вбивства.

Перед цим Г.Москаль повідомив, що «Руслана Щербаня примусили звинуватити екс-прем`єра Юлію Тимошенко у вбивстві батька в обмін на уникнення відповідальності за злочин. «18 лютого цього року біля села Сидорове Слов`янського району Донецької області було знайдено труп 26-річного жителя Донецька Дроздова». «Смерть настала внаслідок вогнепального поранення в груди. Від співробітників МВС, яким можна довіряти, мені стало відомо, що вбивство Дроздова в лісі під час полювання скоїв Руслан Щербань (син убитого в 1996 р. народного депутата Євгена Щербаня) зі своїм товаришем», - цитувало повідомлення прес-служби Г.Москаля «Дзеркало тижня. Україна».

«Міністерство внутрішніх справ повністю закрило цей випадок від громадськості, ретельно контролює, щоб ніяка інформація не потрапила в ЗМІ, й намагається сфальсифікувати кримінальну справу», - зазначав Г.Москаль, і наголошував, що «вину за вбивство планується покласти на водія Щербаня-молодшого - Новікова, який вже погодився на це (інформація з неофіційних джерел) за велику винагороду».

Водночас, за інформацією Donbass.ua, заступник начальника Слов`янського об`єднаного (міського і районного) відділу міліції Юрій Щеголь заявив: «Та ніхто й не замовчує від ЗМІ цю НП. Дійсно, такий сумний факт у лютому був документально зафіксований. Саме факт загибелі Дроздова, і саме від важкого вогнепального поранення на полюванні на підвідомчій нам території. Наші оперативники виїжджали й ретельно провели збір усього матеріалу щодо цього надзвичайного випадку, й кримінальну справу було ними порушено відразу ж – за гарячими слідами». При цьому Ю.Щеголь не зміг прояснити подальшу долю резонансної справи, пославшись на те, що її розслідування поки не завершено.

Увечері 18 травня прокуратура Донецької області розповсюдила таке повідомлення: «Щодо вбивства Дроздова Р.В. через необережність під час полювання. 18 лютого 2012 р. на полюванні в угіддях «Маякського лісництва» Слов’янського району Донецької області вбито через необережність Дроздова Р.В. За даним фактом СВ Слов`янським МВ ГУМВС України в Донецькій області розслідується кримінальна справа за ч. 1 ст. 119 КК України. Вжитими слідчо-оперативними заходами 19.02.2012 встановлено особу злочинця, йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. На цей час у справі проведено ряд судових експертиз, які підтверджують причетність цією особи до вчиненого злочину. Досудове слідство у справі планується завершити в травні поточного року. Причетність Щербаня Р.Е. до вбивства Дроздова, згідно з матеріалами досудового слідства, не встановлена».

Г.Москаль повідомив, що звернувся до МВС України та Генпрокуратури, щоб отримати відповіді на запитання: «З якої причини так довго розшукували Новікова, якщо на момент скоєння вбивства він з місця злочину нікуди не зникав? Чи є Новіков водієм Руслана Щербаня? Чи був Р.Щербань учасником даного «полювання», оскільки, за моїми даними, він проходить у даній кримінальній справі як свідок? Чи кваліфікують правоохоронні органи це «полювання» як браконьєрство? Чи відноситься територія лісового масиву, де сталося вбивство, до Національного природного парку «Святі гори»?».