На Луганщині стало на п'ять мільйонерів більше

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Державної податкової служби в Луганській області Віталій Нємцев.

За його словами, загальна сума доходів мільйонерів становила 204 млн. грн.

«Це говорить про те, що добробут луганців зростає. Із 31 мільйонера 5 чоловік показали близько 152 млн. грн інвестиційного прибутку, одержаного від операцій з цінними паперами. 10 громадян задекларували більш як 22 млн. грн від продажу нерухомого майна», - повідомив В.Нємцев.

Також він повідомив, що три мільйонери одержали спадок і подарунки на суму 4,6 млн. грн. 13 мільйонерів задекларували заробітну плату, дивіденди, відсотки за депозитними вкладами, загальна сума їхніх доходів становила близько 26 млн. грн.

«Всього в області під час кампанії декларування доходів більш як 46 тис громадян подали декларації. Загальний обсяг доходів становив близько 1 млрд грн, у 2010 році цей показник становив 556 млн. грн», - повідомив В.Нємцев.