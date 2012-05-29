Янукович відкрив Олімпійський дім у Києві
18:43, 29 травня 2012Політика
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Президент України виступив на відкритті Олімпійського дому у Києві.
|Віктор Янукович назвав відкриття Олімпійського дому історичною подією
Він наголосив, що не одне покоління олімпійців прагнуло, аби з року в рік покращувати інфраструктуру для спортсменів.
«Ця дійсно історична подія сьогодні відбувається», - сказав В.Янукович.
«Чудово, що ця подія, вона відбувається напередодні тринадцятих Олімпійських ігор у Лондоні», - заявив В.Янукович, помилково назвавши цьогорічні літні Олімпійські ігри в Лондоні 13 замість 30.
Як відомо, цьогорічні літні Олімпійські ігри у Лондоні є 30 за рахунком. 13 Олімпійські ігри відбулися у 1944 році також в Лондоні.
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