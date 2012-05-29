Помер Марк Мінков

Відомий радянський і російський композитор Марк Мінков помер на 68-му році життя.

Про цеповідомляєрадіостанція"ЭхоМосквы" зпосиланнямнавдовукомпозитораГалинуМінкову.



ЛауреатВсесоюзнихі міжнароднихконкурсів, президентГільдіїкомпозиторівкіно.Авторопері балетів, вінтакож писавмузикудлявиставі більш ніж100кіно- ітелефільмів.У йогозолотому фонді- «Слідствоведуть "знатоки"», «Миз джазу», «Взоні особливої​​уваги».



Багато пісеньнайого музикувідомізавдякивиконанню,зокрема, АллиПугачової(«Не отрекаются любя», «Эти летние дожди», «Скажи мне что-нибудь», «На дороге ожиданья», «Если звёзды молчат», «Ты на свете есть» (слова Леонида Дербенёва, исполняет Алла Пугачёва), «А знаешь, всё еще будет», «Реквием», «Рождественский бал»).

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