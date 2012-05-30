Сенатор США: Тимошенко має бути звільнена
Представник більшості у Сенаті Дік Дурбін наголошує, що США бачить у темі ув`язнення колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко «виборче переслідування» і наголошує, що Ю.Тимошенко має бути звільнена.
|Д.Дурбін відвідав Україну 27-28 травня і зустрівся з Президентом Віктором Януковичем
Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Посольства США в Україні, зазначає сайт Ю.Тимошенко.
Д.Дурбін відвідав Україну 27-28 травня і зустрівся з Президентом Віктором Януковичем та іншими українськими урядовцями, включаючи прем`єр-міністра Миколу Азарова і міністра закордонних справ Костянтина Грищенка “з метою заохочення просування в Україні свободи, демократії, і розвитку сильної ринкової економіки”.
Сенатор також зустрівся з представниками опозиційних партій та Євгенією Тимошенко, донькою ув`язненої Ю.Тимошенко.
“Сенатор Дурбін звертався до теми тюремного ув`язнення колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко під час кожної зустрічі. Сенатор підкреслив, що США бачить в цьому випадку виборче переслідування, і Тимошенко повинно бути звільнено”, - йдеться у повідомленні .