Глави урядів країн СНД прийняли запрошення Януковича

Наступне засідання Ради глав урядів країн СНД відбудеться у вересні в Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв під час сьогоднішнього засідання Ради глав урядів СНД, яке відбувається в Ашхабаді (Туркменістан).

«Під час засідання у вузькому складі за пропозицією України було вирішено провести чергове засідання глав урядів СНД у вересні цього року в Ялті», - сказав С.Лебедєв.

Він додав, що точну дату проведення засідання буде визначено пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня під час неформального саміту глав держав СНД у Москві Президент України повідомив продомовленість провести наприкінці вересня в Ялті засідання ради голів урядів СНД і бізнес-форум держав-учасниць СНД «Ялтинські ділові зустрічі».