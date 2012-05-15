Янукович взявся організувати ще один саміт у Ялті

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав Президент України Віктор Янукович перед початком неформального саміту глав держав СНД у Москві.

«Ми виходимо з необхідності пошуку такої моделі, яка б враховувала національні інтереси як нашої країни, так і країн цих нових (Митний союз, ЄврАзЕС – УНІАН) об'єднань», - сказав В.Янукович і зазначив, що українські експерти вивчають нормативну базу і досвід роботи Митного союзу.

За його словами, Україна зацікавлена в налагодженні взаємовигідної співпраці з цими об'єднаннями.

«Перспективною може бути на даному етапі взаємодія між Україною і країнами Митного союзу безпосередньо на секторальном рівні. Перш за все, в сферах енергетики, машинобудування, високих технологій, а також у контексті уніфікації технічних регламентів», - сказав він.

Він висловив надію, що СНД залишиться майданчиком для співпраці всіх країн пострадянського простору, незалежно від їх приналежності до тих чи інших інтеграційних об'єднань.

«Ми розраховуємо, що СНД залишиться тим загальним майданчиком, який дозволить розвивати нам багатосторонню співпрацю з урахуванням усіх держав-членів СНД і окремих країн, що входять до Митного Союзу і ЄврАзЕС», - сказав він.

При цьому В.Янукович закликав уникати політизування діяльності.

«Будучи активним учасником СНД Україна зацікавлена, щоб всі актуальні проблемні питання вирішувалися в рамках форматів переговорного процесу, що виправдали себе, без зайвого політизування», - заявив він.

Крім того, Президент України повідомив про домовленість провести наприкінці вересня в Ялті засідання ради голів урядів СНД і бізнес-форум держав-учасниць СНД «Ялтинські ділові зустрічі».

«Ми розраховуємо на участь представницьких ділових кіл країн-учасниць СНД в ялтинському форумі», - сказав він.