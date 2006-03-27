Паралельний підрахунок від БЮТ

За результатами паралельного підрахунку голосів, що проводить Блок Юлії Тимошенко, за Партію регіонів проголосували 28% виборців, за БЮТ – 24%, за «Нашу Україну» - 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у прес-центрі БЮТ заступник керівника виборчого штабу блоку Олег НАДОША.

За його словами, наразі обраховано дані з 82,67% дільниць, або з 28 тис. 52 дільниць.

О.НАДОША повідомив, що це попередні дані, складені не на основі протоколів з мокрими печатками.

Він зазначив, що згідно з цими даними, Блок Юлії Тимошенко лідирує в центральних областях України, блок «Наша Україна» лідирує в Закарпатській, Львівській і Івано-Франківській областях. «Партія регіонів поки що лідирує на Півдні та Сході», - сказав О.НАДОША.

За його словами, близько 12.00 штаб БЮТ надасть остаточні результати паралельного підрахунку голосів.

О.НАДОША також зауважив, що, за оцінкою штабу БЮТ, на цих виборах не спостерігалося істотних порушень виборчого законодавства. «На деяких дільницях Сходу України спостерігалися черги, але це було, як і на більшості дільниць країни», - сказав він.