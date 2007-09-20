В Посольстві України в Бельгії зареєструвався лише спостерігач від ПР

У Посольстві України в Бельгії для спостереження за виборами на сьогодні зареєструвався лише представник від Партії регіонів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив українським журналістам Надзвичайний та Повноважний посол України в Королівстві Бельгія і у Великому Герцогстві Люксембург (за сумісництвом) Ярослав КОВАЛЬ.

“Виборча комісія отримала інформацію про те, що має бути спостерігач від Партії регіонів. Але ця особа ще не прибула в Брюссель, і участі в засіданні комісії ще не брала, це людина з України”, - сказав він.

Водночас посол зазначив, що йому відомі випадки, коли спостерігачами від партій при закордонних представництвах України реєструвалися українські студенти, які навчалися за кордоном.

“Коли я працював у Парижі, це були вибори Президента 2004 року, то там спостерігачами від партій були студенти, які вчилися в Парижі. Тут у нас немає такого в Бельгії”, - сказав Я.КОВАЛЬ.

Говорячи про хід підготовки до виборів, Я.КОВАЛЬ зазначив, що з 28 серпня у Посольстві сформовано виборчу комісію у складі 15 осіб.

“Ви знаєте, що у виборчих комісіях при закордонних установах не може бути державних службовців. Таким чином, це члени родин наших співробітників, члени родин співробітників представництв України при ЄС та при НАТО. Голова комісії – це теж дружина дипломата”, - сказав він.

Посол зазначив, що на підставі списків тих, хто перебуває на консульському обліку, до списків виборців внесено 1125 осіб. Крім того, комісія продовжує отримувати заяви від тих українців, які не перебувають на консульському обліку (постановка на консульській облік на сьогодні для українців, що перебувають за кордоном, не є обов’язковою – УНІАН), - згідно із законодавством подати заяву на включення до списків виборців можна до 22 вересня включно. Після чого уточнені списки виборців надсилаються до МЗС, де в робочій групі перевіряють ці списки.

“Ніхто не може дати прогноз, який буде відсоток явки, але ми заносимо цих осіб до списків. Плюс подивимося, скільки ще буде додаткових. На попередніх виборах межі в 2 тисячі виборців ми не перетнули”, - сказав Я.КОВАЛЬ. Посол зазначив, що за оцінками бельгійської влади, на території Бельгії перебуває не більше тисячі нелегальних мігрантів з України.

За словами посла, після перевірки уточнених списків виборча комісія має отримати виборчі бюлетені.

“За нашими оцінками, бюлетені очікуються 27 вересня. Їх надсилають після перевірки доповнених списків”, - сказав він.

За словами Я.КОВАЛЯ, для організації голосування Посольство позичає у комуни Уккль, в якій воно перебуває, три кабінки для голосування, а скриньки – отримані з Києва і повністю відповідають вимогам виборчого законодавства.

Посол також підкреслив, що Посольство на чинить жодного впливу на волевиявлення виборців.

“Посольству доручається підготувати в організаційному плані і матеріально виборчі дільниці, сприяти формуванню виборчих комісій і створити всі умови для того, щоб кожен громадянин, який є в списках, міг вільно проголосувати, отримати інформацію про те, чи він є в списку, отримати інформацію про програму всіх партій, які беруть участь у виборах, і реалізувати своє конституційне право”, - сказав Я.КОВАЛЬ.

Він також зазначив, що під час наради послів, яка відбулася у Києві 27-28 серпня, і Президент України Віктор ЮЩЕНКО, і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ “практично слово в слово” закликали дипломатів не політизувати зовнішньополітичну службу взагалі і не політизувати організацію виборів зокрема.

Як повідомляв УНІАН, дострокові вибори до українського парламенту мають відбутися 30 вересня.