Донька Тимошенко ще вірить, що маму випустять до Євро-2012

"Ми знаємо, що влада шукає усе нові й нові виправдання, аби затягти час до ухвалення остаточного рішення, - сказала Євгенія Тимошенко в інтерв`ю BBCUkrainian, - Але я дійсно сподіваюсь, що ця ситуація може бути вирішена до чемпіонату. Це повністю в силі президента - звільнити політичних в`язнів і дозволити їм брати участь у виборах цього року".

Донька ув`язненої екс-прем`єр-міністра України також заявила, що футбольний чемпіонат Євро-2012, який розпочинається наступного тижня, повинен відбутися в Україні, як і заплановано.

"Ми розуміємо політичний бойкот з боку європейських лідерів, які захищають верховенство права, поважають права людини, і які не можуть приїхати і потиснути Януковичу руку," - заявила Євгенія Тимошенко.

"Але я вважаю, що спортивні події повинні тривати... Моя мати, коли була в уряді, боролася за право України приймати цей чемпіонат," - додала донька екс-прем`єра.