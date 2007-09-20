Цушко хоче позбавити політиків можливості жити в бабусь

Кандидат у народні депутати від СПУ, міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО має намір добиватися прийняття антикорупційної програми і появи в Кримінальному кодексі країни визначення «комерційний підкуп».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.

«Відкат коли дають, це і є комерційний підкуп. Коли чиновнику кажуть: ну, там ми тобі поступимося часткою в підприємстві, не тобі - так твоєму родичу і так далі», - сказав В.ЦУШКО, пояснюючи значення терміну «комерційний підкуп».

За словами кандидата в народні депутати від СПУ, якщо його антикорупційна програма буде прийнята, то «багато політиків відмовляться бути політиками». «Тому що їм доведеться жити в тих квартирах, які вони заявляють, а не в тих фешенебельних будинках. Ой, це я живу у бабусі! (мається на увазі, що політики, живучи у фешенебельних будинках, заявляють, що ці будинки їм не належать – УНІАН). Чому в бабусі? Живи в себе, тільки декларуй її (нерухомість – УНІАН)», - зазначив В.ЦУШКО.

Він також заявив, що запропонував би давати за корупцію від 8 до 15 років позбавлення волі.