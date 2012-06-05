Донія годину протримали у відділку: не дали пообідати, гади!

Народного депутата Олеся Донія годину протримали у відділку міліції. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала прес-секретар "Народної самооброни" Лариса Сарган.

"Щойно розмовляла з Донієм. Годину його протримали у відділку після того, як затримали машину "останньої барикади", - зазначила Л. Сарган.

Вона також додала, що Доній із гумором прокоментував своє затримання: "Не дали пообідати, гади!"

Водночас, як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України в м. Києві, міліція не проводила затриманьу ході сутичок прихильників опозиції з бійцями спецпризначення «Беркут» на Майдані Незалежності в Києві.

«Міліція нікого не затримувала, так само, як не затримувала і біля Верховної Ради», - зазначили у столичному главку, зауваживши, водночас, що інформація окремих ЗМІ про затримання української письменниці Ірени Карпи також не відповідає дійсності.