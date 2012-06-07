Партія Кличка вимагає зібрати Київраду

Про це йдеться в заяві партії, переданій УНІАН.

«Те, що сьогодні відбувається в Київраді, звичайно, вигідно владі. Коли голова КМДА – призначений Банковою намісник, а виконуючий обов’язки мера – абсолютно підконтрольна владі особа, – йдеться в заяві партії «УДАР». - Владі сьогодні не потрібні вибори в столиці, тому вона робитиме все, щоб вони відбулися в якому-небудь далекому майбутньому. І «умовно дострокова» відставка Черновецького та передача повноважень в.о. мера Герезі – яскраве тому свідчення».

В «УДАРі» переконані, «маніпуляції з виборами мера Києва зумовлені лише одним – ставленик Партії регіонів Олександр Попов за усіма опитуваннями не набирає рейтингу для перемоги. Тому влада тягне час. Але треба покласти край усім спекуляціям. Вибори в столиці повинні бути нарешті призначені», – заявлять в партії «УДАР».

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Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складення повноважень.

Частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що заступник міського голови - секретар Київради тимчасово здійснює повноваження Київського міського голови у разі звільнення голови з посади у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

Повноваження Київського міського голови достроково припиняються у день прийняття на пленарному засіданні Київради рішення, яким зазначений факт береться до відома.

Голова столичної міської державної адміністрації Олександр Попов 3 червня заявив, що, згідно з законодавством, заява Л.Черновецького буде розглянута на засіданні Київради і далі міська влада має звернутися до Верховної Ради з проханням призначити дату виборів у столиці. До виборів обов’язки мера виконуватиме заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега.

Говорячи про те, коли відбудеться чергове засідання Київради, голова КМДА сказав, що знає тільки про те, що депутати вирішили, що під час Євро-2012 «займатися політикою недоречно», і тому було прийнято рішення провести наступну сесію в липні.

5 червня фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді заявила, що вимагає негайно провести сесію міської ради, на якій депутати мають звернутися до Верховної Ради України щодо призначення виборів Київського міського голови. Відповідна ініціатива виникла у зв’язку з тим, що проведення найближчої чергової сесії Київради заплановане на 12 липня.

Водночас, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов 5 червня заявив, що фракція Партії регіонів виступає за обрання мера Києва і депутатів Київради у 2013 році, але лише до 2015 року, аби пізніше провести усі місцеві вибори в Україні одночасно.