Меркель: Нам потрібно більше Європи

Як повідомляє AFP, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю німецькому телебаченню.

“Нам потрібно більше Європи... Бюджетний союз... І нам потрібний політичний союз, по-перше і передусім”, - сказала А.Меркель.

“Ми маємо крок за кроком передавати відповідальність Європі”, - додала вона.

Канцлер зазначила, що Євросоюз не може нічого не робити через те, що ті чи інші країни-члени поки не готові до цього.

Вона також повідомила, що на засіданні Європейської ради 28-29 червня планує висунути пропозиції щодо посилення політичного союзу у Європі.

Разом з тим, А.Меркель застерегла, що один саміт лідерів Євросоюзу не зможе вирішити усі проблеми, які накопичилися останнім часом внаслідок фінансової кризи у Європі.