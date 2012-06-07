Депутат Бундестагу взяла Тимошенко під своє крило

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Ю.Тимошенко листі Е.Штайнбах на ім`я екс-прем`єра.

"Члени Комітету з прав людини та гуманітарної допомоги німецького Бундестагу запровадили програму "Парламентарії захищають парламентаріїв". У рамках цієї програми я виступаю за те, щоб із солідарності з Вами взяти під свій нагляд Вашу справу, зробивши таким чином внесок у те, щоб грубі порушення прав людини, яскравим прикладом яких стало жорстке поводження з Вами, не залишились проігнорованими", - написала Е.Штайнбах.

Депутат Бундестагу подякувала екс-прем`єру України за демократизацію країни за часів керівництва урядом. "Під час перебування на посаді прем’єр-міністра України Ви переслідували цілі Помаранчевої революції, займались демократизацією Вашої країни, боролись із широко розповсюдженою корупцією та намагались наблизити Україну до Європейського Союзу. Я хотіла б подякувати Вам за це", - підкреслила вона.

"Вже декілька місяців я як речник з питань прав людини фракції ХДС/ХСС у Бундестазі з усе більшим занепокоєнням спостерігаю за діями української влади по відношенню до Вас та інших опозиційних політиків. Неодноразово я робила з цього приводу заяви для преси. Мене захоплюють Ваша мужність та сила, завдяки яким Ви навіть із в’язниці боретесь за Вашу Батьківщину", - наголосила Е.Штайнбах у листі до Ю.Тимошенко.