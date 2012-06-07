Об'єднана опозиція назвала лідера

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», таке рішення було прийнято сьогодні на на засіданні Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

У засіданні взяли участь перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк, голова партії «Реформи і порядок» Сергій Соболєв, голова Народного Руху України Борис Тарасюк, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко, перший заступник голови партії «Народна самооборона» Юрій Гримчак.

Головою Ради Об’єднаної опозиції учасники засідання призначили А.Яценюка, а керівником центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції – О.Турчинова.