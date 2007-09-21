Янукович призначив Ющенка стрілочником

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович звернувся з відкритим листом до Президента Віктора Ющенка. У листі, розміщеному на сайті ПР, відправник нагадав Ющенку, що”дострокові вибори стали можливі завдяки досягнутим політичним домовленостям між Вами, пане Президенте, та парламентськими партіями”, “незважаючи на правову сумнівність указів щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради”...

Янукович заявив, що Ющенко як Глава Держави, “який тримає у свої руках важелі адміністративного впливу на політичні процеси”, мав би утриматися “від участі в пропагандистських передвиборних кампаніях будь-якої політичної сили. Попри це Ви приймаєте безпосередню участь в агітаційних заходах, і стали навіть постійним персонажем політичної реклами”.

Проте лідер ПР вимагає припинити не участь Президента у виборчій агітації, а розсилання “вказівок” штабами НУ-НС та БЮТ представникам у виборчкомах не підписувати протоколи на тих дільницях, де беззаперечну перевагу отримуватиме ПР.

”В іншому випадку, - стверджує Янукович, - країні буде загрожувати черговий сплеск політичної кризи”. Лідер ПР прямо попередив, що у такому випадку регіонали покладуть персональну відповідальність на Ющенка: “Персональну відповідальність за можливе поглиблення кризи будете нести Ви, пане Президенте”, - йдеться у відкритому листі.