Тимошенко готова віддати кров лише німцям

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Юлія Володимирівна звернулася з вимогою провести аналіз її крові фахівцями клініки «Шаріте». Ще десять днів тому відповідна заява була спрямована керівництву лікарні «Укрзалізниці», де вона зараз перебуває», - повідомив захисник.

«Згідно із законодавством, кожна людина, яка опинилася в неволі, має право обирати медиків, які її лікуватимуть, і лікарні, у яких робитимуться обстеження та аналізи. Це право кожного громадянина України, у тому числі й тих, хто знаходиться у неволі. Ніхто не може позбавити людей цього права», - заявив С.Власенко.

«Є намагання Юлії Тимошенко зробити аналіз крові, є заява німецьких лікарів про готовність це зробити. Як завжди не вистачає одного - політичної волі влади Януковича. Режиму байдуже, у якому стані знаходиться незаконно засуджена Юлія Тимошенко. Влада лише робить вигляд, що переймається цим питанням, та з різних анонімних джерел розповсюджує брехливі заяви про те, що Юлія Тимошенко нібито відмовляється здавати кров», - наголосив С.Власенко.

Він нагадав, що «ще під час судового судилища, де розглядалася сфальшована проти екс-прем‘єр-міністра справа, захист подавав більше двадцяти клопотань щодо проведення аналізу крові, однак, в усіх клопотаннях було відмовлено».