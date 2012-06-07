Всередині Шенгену можуть відновити контроль на кордонах

Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу ухвалили рішення, яке дає можливість країнам-членам відновлювати прикордонний контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони на період до шести місяців з можливими подальшим продовженням на такий же період за умови неможливості забезпечити належний контроль на якійсь із ділянок через надзвичайні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні у Люксембурзі.

Представники Європарламенту піддали критиці таке рішення міністрів.

Так, віце-президент групи народних партій у Європарламенті Манфред Вебер (Німеччина) і доповідач з цього питання Карлос Коельо (Португалія) у коментарі, переданому УНІАН, наголосили, що свобода подорожей є фундаментальним правом європейських громадян.

“Парламент не має наміру поставити під сумнів компетенцію країн-членів у питаннях, що стосуються забезпечення громадської безпеки та порядку. Однак, закриття кордонів, які були відкритими досі, є питанням, що стосується Європи в цілому. В такому випадку європейські інституції мають бути включені у процес ухвалення рішень. Інакше ми розкриємо дуже широко двері для популізму”, - наголосили депутати.

Свою незгоду з рішенням Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС, яке передбачає внесення змін до Шенгенського механізму оцінки та моніторингу, висловила і Конференція президентів Європарламенту.

“Європейський парламент глибоко розчарований односторонньою та контрпродуктивною поведінкою Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС сьогодні. Це рішення не поважає повноваження парламенту і є кроком у неправильному напрямку щодо Шенгену”, - заявив президент Європарламенту Мартін Шульц.

Він зазначив, що, незважаючи на рішення міністрів, Європарламент продовжить роботу над питанням зміни Шенгенських угод, а також наполягатиме на тому, щоб данське президентство у ЄС пояснило свою позицію з цього питання під час сесії Європарламенту у Страсбурзі наступного тижня.