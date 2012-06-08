Головатий: Колесніченко, Калашніков, Єфремов ведуть до загрози нацбезпеці

Тому Президент як гарант Конституції має втрутитися у ситуацію. Про це в ефірі «5 каналу» заявив член парламентської фракції Партії регіонів Сергій Головатий.

«Стосовно мовної хартії – це так само цинічна, відверта і нічим не прикрита брехня, тому що Венеційська комісія чітко сказала в своєму висновку про те, що законопроекти, що перший, що другий, суперечать десятій статті української Конституції і міжнародним інструментам, тобто договорам, які застосовуються у сфері мови, зокрема у Мовній хартії, це Європейська хартія регіональних та міноритарних мов, та рамковій конвенції стосовно національних меншин», - зазначив Головатий.

«Розумієте, носіям путінізації України не треба пояснювати, їм треба протистояти, їм треба чинити опір, і треба апелювати до глави держави Януковича, Президента України, який за конституційним статусом є гарантом суверенітету, гарантом територіальної цілісності в тому, що такі як Колесніченко, Калашніков, Єфремов і інші – це є ті, хто потенційно, або активно ведуть до загрози національній безпеці, загрозі національної цілісності, загрозі українській нації, загрозі українському народу і тому його обов’язок, я розумію, що в рамках своєї партії, де він є почесним головою, він, можливо, не має такого впливу, щоби їх позбутися, але в рамках статусу глави держави у нього є весь інструментарій, щоб зупинити надалі процес путінізації України», - заявив парламентар.