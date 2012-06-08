Янукович полетів на відкриття Євро

16:08, 08 червня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович відбув із робочим візитом до Республіки Польща.

Віктор Янукович

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

У Варшаві глава Української держави проведе зустріч зі своїм польським колегою Броніславом Коморовським.

Президенти України та Польщі також переглянуть церемонію відкриття фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і матч між національними збірними Польщі та Греції.

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