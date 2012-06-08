Янукович полетів на відкриття Євро

Президент України Віктор Янукович відбув із робочим візитом до Республіки Польща.

Про це повідомляє прес-служба Президента України. У Варшаві глава Української держави проведе зустріч зі своїм польським колегою Броніславом Коморовським. Президенти України та Польщі також переглянуть церемонію відкриття фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і матч між національними збірними Польщі та Греції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter