Аваков стверджує, що італійський суд визнав його переслідування політичним

Італійський суд визнав, що кримінальне переслідування екс-голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова є політично мотивованим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це сам А.Аваков заявив в інтерв’ю сайту «Главное»,коментуючи перебіг розгляду справи в італійському суді.

«Суд поки тільки попередньо розглянув цю справу і прийняв рішення, що немає необхідності обмежувати мою свободу на території Італії. Крім того, суд визначив, що кримінальне переслідування проти мене в Україні політично вмотивоване. Поки це все», - заявив А.Аваков.

За його словами, в даний час суд вивчає матеріали, надані МВС України за запитом на екстрадицію. Після цього ці матеріали будуть надані стороні захисту, вивчені адвокатами, і відбудеться остаточне судове засідання.

«Як я і припускав, українське «правосуддя» зовсім не поспішає з подачею матеріалів - тому процес затягується», - сказав А.Аваков.

При цьому він запевнив, що ще не звертався до уряду Італії з проханням надати йому статус політичного біженця.

«Про це говорити передчасно. Поки розберемося з судом щодо екстрадиції ... Я, втім, не виключаю, що виникне така необхідність, це буде залежати від багатьох факторів», - повідомив він.

А.Аваков також наголосив, що на даний момент є повноправним громадянином України.

«На жаль, мене позбавили можливості балотуватися по мажоритарному округу і особисто вести в своїй країні виборчу кампанію. Але, слава Богу, нікому не дано позбавити мене громадянства моєї країни», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова було обрано екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне.

Апеляційний суд Рима 12 квітня звільнив А.Авакова, незважаючи на те, що італійський прокурор просив обрати стосовно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Водночас у Генпрокуратурі України та МЗС заявляли, що італійський суд ухвалив рішення обрати стосовно А.Авакова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.