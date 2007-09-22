Ставнійчук пояснила, хто такий Ющенко та чому він може агітувати

Заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України у КС та ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК називає необґрунтованим та безпідставним рішення Центральної виборчої комісії щодо зобов’язання глави держави утриматися від передвиборчої агітації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це вона сказала, коментуючи рішення ЦВК від 21 вересня, яким главу держави Віктора ЮЩЕНКА зобов’язано утримуватися від політичної агітації перед позачерговими виборами до Верховної Ради.

М.СТАВНІЙЧУК вважає, що жодної норми виборчого законодавства щодо проведення передвиборчої агітації не порушено.

«Скарга СПУ на дії Президента України, яку частково задовольнила ЦВК, є необґрунтованою та безпідставною з огляду на те, що главою держави не було порушено норм виборчого законодавства щодо проведення передвиборчої агітації», – стверджує М.СТАВНІЙЧУК. За її словами, обмеження щодо ведення передвиборчої агітації передбачені статтею 71 Закону України «Про вибори народних депутатів України». Цим законом забороняється участь у передвиборчій агітації органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, а також посадовим та службовим особам цих органів.

«Президент України не є главою виконавчої влади. Статус Президента визначено виключно Конституцією, за якою він є главою держави і виступає від її імені. Частина перша статті 113 Основного Закону передбачає, що вищим органом у системі органів виконавчої влади є уряд», - пояснила М.СТАВНІЙЧУК, додавши, що, «таким чином, Закон «Про вибори народних депутатів» не містить обмежень щодо участі Президента у передвиборчій агітації».

Цим же законом, додала заступник глави Секретаріату Президента, встановлено, що суб`єкт виборчого процесу, у даному випадку СПУ, може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, зокрема щодо недотримання вимог з питань передвиборної агітації. «Президент України не належить до органів виконавчої влади. Більше того, глава держави не належить також до інших суб`єктів оскарження, передбачених частиною першою статті 112 Закону «Про вибори народних депутатів України», - стверджує М.СТАВНІЙЧУК.

Президент України не є також і суб`єктом виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів. За законом, суб`єктами виборчого процесу є: виборець, виборча комісія, політична партія, виборчий блок політичних партій, кандидат у народні депутати, офіційний спостерігач від політичної партії чи виборчого блоку політичних партій, зазначила М.СТАВНІЙЧУК.

«З огляду на викладене, Президент не визначений законом як можливий суб`єкт оскарження. Відтак, скарга на його дії не мала розглядатися по суті Центральною виборчою комісією», – наголошує Представник глави держави у ЦВК, нагадуючи, що практика подібного правового підходу Центральною виборчою комісією вже була застосована при проведенні чергових виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року.

М.СТАВНІЙЧУК переконана, що останні випадки свідчать про політизацію роботи ЦВК, про участь Центральної виборчої комісії у «політичних іграх».