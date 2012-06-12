Викрали і викинули за містом активіста партії Кличка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

Як заявив в інтерв'ю журналістам постраждалий, його заштовхали в машину і вивезли за місто троє молодиків. В лісозмузі його побили та облили фарбою.

Інцидент стався ввечері 9 червня.

О.Тихон заявляє, що нападники погрожували серйознішими наслідками, якщо він продовжуватиме громадську активність і проводитиме акції проти влади на кшталт “УДАРимо фарбою по бездоріжжю”.

О.Тихон звернувся Нікопольського міськвідділу міліції, правоохоронцям за гарячим слідом вдалося встановити прізвища двох нападників. Однак, за словами О.Тихона, після того як стало зрозуміло, що до нападу можуть бути причетні представники місцевої влади, від силових структур міста почали надходити прохання забрати заяву, вони зволікають з порушенням кримінальної справи.

«УДАР» вимагає від правоохоронних органів невідкладно перевірити інформацію про можливу причетність до нападу представників правлячої партії і порушити кримінальну справу за фактом побиття О.Тихона.

Лідер партії "УДАР" Віталій Кличко у телефонній розмові з О.Тихоном висловив підтримку активісту і запевнив, що партія надасть необхідну юридичну і адвокатську підтримку для захисту його прав.

Акція “УДАРимо фарбою по бездоріжжю” триває в всіх областях України вже близько місяця. Мета акції - привернути увагу місцевої влади до ганебного стану автошляхів. В деяких регіонах після проведення акції та вимог до влади відзвітувати про використані на ремонт та будівництво доріг кошти асфальтоукладачі та ремонтні бригади виїжджали на «розфарбовані» дороги за лічені години.