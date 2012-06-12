Томенко: черкаська влада пішла ленінським шляхом
Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко проситиме ЦВК дати оцінку розміщенню представниками Партії регіонів політичної реклами під виглядом соціальної.
Про це він заявив кореспонденту УНІАН.
За словами М.Томенка, “черкаська влада пішла ленінським шляхом у справі просування та реклами самих себе”. Зокрема, наголосив віце-спікер, вся Черкащина нині завішена біг-бордами із зображенням керівника облдержадміністрації з дітьми, людьми похилого віку, працівниками соціальних сфер тощо.
М.Томенко зауважив, що місцева влада нібито таким чином рекламує соціальні ініціативи Президента, однак на біг-бордах є обов'язкове згадування Партії регіонів.
“Таку нескромність теоретично можна було б виправдати, якби за неї очільник Черкаської області платив із власної кишені чи за рахунок Партії регіонів, однак зрозуміло, що це робиться за кошти місцевого та державного бюджету”, - сказав він.
Тому, заявив М.Томенко, він звернеться до ЦВК, аби розтлумачити різницю між соціальною і політичною рекламою та джерела її фінансування.
М.Томенко додав, що будь-яке посилання в рекламі на політичну силу є виключно політичною рекламою, за яку потрібно платити власним коштом.
Крім того, сказав М.Томенко, економічна ситуація дійшла до того, що для реалізації основних соціальних виплат влада на місцях вирішила забирати кошти у сільських рад. “Доходить до безпрецедентних випадків, коли районні ради дотують область. Прикладом цього є системна ситуація на Черкащині”, - сказав він.