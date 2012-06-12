Томенко: черкаська влада пішла ленінським шляхом

Про це він заявив кореспонденту УНІАН.

За словами М.Томенка, “черкаська влада пішла ленінським шляхом у справі просування та реклами самих себе”. Зокрема, наголосив віце-спікер, вся Черкащина нині завішена біг-бордами із зображенням керівника облдержадміністрації з дітьми, людьми похилого віку, працівниками соціальних сфер тощо.

М.Томенко зауважив, що місцева влада нібито таким чином рекламує соціальні ініціативи Президента, однак на біг-бордах є обов'язкове згадування Партії регіонів.

“Таку нескромність теоретично можна було б виправдати, якби за неї очільник Черкаської області платив із власної кишені чи за рахунок Партії регіонів, однак зрозуміло, що це робиться за кошти місцевого та державного бюджету”, - сказав він.

Тому, заявив М.Томенко, він звернеться до ЦВК, аби розтлумачити різницю між соціальною і політичною рекламою та джерела її фінансування.

М.Томенко додав, що будь-яке посилання в рекламі на політичну силу є виключно політичною рекламою, за яку потрібно платити власним коштом.

Крім того, сказав М.Томенко, економічна ситуація дійшла до того, що для реалізації основних соціальних виплат влада на місцях вирішила забирати кошти у сільських рад. “Доходить до безпрецедентних випадків, коли районні ради дотують область. Прикладом цього є системна ситуація на Черкащині”, - сказав він.