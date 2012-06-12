Захисник Тимошенко: можливе тільки одне законне рішення

Як повідомив у коментарі УНІАН сам С.Власенко, «зустріч пройшла у робочій обстановці».

«Ми поінформували Президента Кваснєвського та Президента Кокса про те, що відбувається у справі Юлії Володимирівни Тимошенко, ми поінформували їх про стратегію захисту Юлії Володимирівни як у касаційному суді, так і в інших справах», - сказав С.Власенко.

За його словами, захист Ю.Тимошенко також звернув увагу П.Кокса та А.Кваснєвського на «штучне затягування» розгляду касаційної скарги у «газовій справі».

«Ми також звернули увагу, що в п’ятницю Юлія Володимирівна в чергове звернулася з заявою до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ з вимогою припини штучне затягування касації захисту на її вирок. Як мені здалося, Президенти Кокс і Кваснєвський сприйняли цю позицію Юлії Володимирівни», - сказав С.Власенко.

На думку захисника, «такі дії Вищого спеціалізованого суду спрямовані на те, щоб завадити захисту Юлії Володимирівни та їй з її скаргою в Європейському суді з прав людини».

С.Власенко підкреслив, що захист Ю.Тимошенко наполягає на тому, що «досудове слідство, слухання справи в суді першої інстанції, слухання справи в апеляційній інстанції не відповідало європейським і демократичним стандартам».

«Тому ми вважаємо, що єдиним законним рішенням буде відміна й вироку суду, й визначення апеляційного суду міста Києва у «газовій справі» Тимошенко», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, П.Кокс і А.Кваснєвський прибули до Києва 11 червня.

Згідно з домовленістю Президента Європарламенту Мартіна Шульца і прем`єр-міністра Миколи Азарова, П.Кокс і А.Кваснєвський стежитимуть від ЄП за судовими процесами над Ю.Тимошенко. Вони матимуть доступ до всіх документів справи, а також до адвокатів, прокурорів та інших чиновників. Європарламент, у свою чергу, подаватиме юридичну та логістичну підтримку в їхній роботі.

Того ж дня П.Кокс і А.Квасневський мали зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем, донькою екс-прем’єра Ю.Тимошенко Євгенією, заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм Немирею і С.Власенком.