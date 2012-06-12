Литвин подав до суду на Гриценка

Голова Верховної Ради Володимир Литвин подав до суду на народного депутата Анатолія Гриценка за розповсюдження ним неправдивої інформації.

Про це сам А.Гриценко написав на своєму сайті.

Зокрема, як стверджує А.Гриценко, В.Литвин подав позов до Печерського райсуду Києва про захист своєї честі, гідності та ділової репутації.

Крім А.Гриценка, позов також спрямовано проти сайту “Українська правда”, оскільки саме він опублікував блог А.Гриценка, в якому критикувався В.Литвин.

“Литвин вважає, що його честь і гідність, разом із діловою репутацією, страшенно постраждали від публікації Гриценка ось у цьому блозі, розміщеному на сайті "Української правди"?! Литвин вважає мою інформацію неправдивою і недостовірною?! Литвин вимагає спростування?! Ща-а-а-а-з! Уже побіг:)”, - написав А.Гриценко.

Народний депутат також додав, що попри поради юристів довіритися їм, прийде до суду особисто.

“І Вам раджу вчинити так само, нехай Ваші юристи теж відпочинуть”, - додав А.Гриценко.

Як повідомлялося, у блозі на “Українській правді” наприкінці травня голова Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Анатолій Гриценко звинуватив В.Литвина “в отриманні наказу чи грошей” за проходження поза всіми нормами Регламенту Закону «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їхнього стабільного розвитку».

В той же час на своєму офіційному сайті голова ВР написав, що відповідний законопроект був поданий до парламенту ще 10 лютого 2012 року. Згідно з вимогами Регламенту (стаття 93), попередній розгляд законопроекту у головному комітеті передбачає, у першу чергу, ухвалення у 30-денний строк висновку щодо доцільності включення відповідного проекту до порядку денного сесії Верховної Ради. Втім, питання доцільності включення цього проекту закону до порядку денного десятої сесії Верховної Ради не було вирішено комітетом протягом встановленого законом строку. “Отже, на тлі ігнорування вимог Регламенту комітетом та захоплення блоговою публіцистикою його голови суб’єкт законодавчої ініціативи та фракція Партії регіонів зажадали одночасного розгляду взаємопов’язаних законопроектів”, - вказав В.Литвин.

При цьому він зауважив, що на пленарному засіданні 17 травня головуючий перший заступник голови ВР Адам Мартинюк повідомив про лист від Комітету з питань нацбезпеки і оборони з проханням перенести розгляд відповідного законопроекту, і він був перенесений.