Кличко пообіцяв підтримку своєму побитому активісту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За словами самого О.Тихона, кримінальну справу порушено за статтею 296 Кримінального Кодексу України - «хуліганство, вчинене групою осіб», яка передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Він наголосив, що спочатку з боку правоохоронних органів була спроба “спустити справу на гальма”, але через те, що вона отримала великий суспільний резонанс в місті, кримінальну справу все ж було порушено.

«Партія “УДАР” уважно стежитиме за ходом слідства і докладе максимум зусиль, щоб ця справа дійшла до суду, а винні у викраденні та побитті активіста понесли покарання, незалежно від їхніх посад та партійної приналежності», - йдеться у повідомленні.

Лідер “УДАРу” Віталій Кличко пообіцяв надати потерпілому партійцю необхідну юридичну і адвокатську підтримку для захисту своїх прав.

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Як повідомляв УНІАН, за даними «УДАРу», 9 червня у Нікополі після проведення акції «УДАРимо фарбою по бездоріжжю» було викрадено і побито партійного активіста О.Тихона. Троє молодиків заштовхали його в машину і вивезли за місто. В лісозмузі його побили та облили фарбою.

Акція «УДАРимо фарбою по ямах» триває по всіх областях України вже близько місяця і знаходить підтримку місцевої громади. Мета акції - привернути увагу місцевої влади до ганебної ситуації на автошляхах.