«Висококваліфіковані лікарі» рекомендують лікувати Іващенка в СІЗО

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 13 червня, на території Київського СІЗО висококваліфікованими лікарями було проведено комісійний огляд ув’язненого В.Іващенка.

«За результатами медогляду лікарями було рекомендовано курс медикаментозного лікування», - йдеться в повідомленні.

Призначене лікування буде проводитись в межах Київського СІЗО, додали в ДПтСУ.

При цьому в пенітенціарній службі також нагадали, що 7 червня В.Іващенка в плановому порядку було направлено на обстеження до Інституту нейрохірургії АМН України. За результатами проведеного обстеження негативної динаміки щодо стану здоров’я ув’язненого фахівцями не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.

За час перебування в СІЗО із серпня 2010 року стан здоров'я В.Іващенка суттєво погіршився.