Азаров розписався за українців: народ не підтримує Тимошенко

Український народ не підтримує колишнього прем’єра Юлію Тимошенко, і ніяких протестів проти рішення суду в її справі немає, заявив прем’єр-міністр Микола Азаров в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє Радіо Свобода.

Якби український народ вважав, що її засудили незаконно, «ви б побачили зовсім інше», заявив він.

Ті, хто хотів би «зробити з Тимошенко символ борця за демократію», мають «подивитися на факти», які, за його словами, виявили швейцарське, американське чи російське правосуддя. І «то ж були не політичні звинувачення, то були все кримінальні злочини», сказав Азаров, не уточнивши, які саме «злочини» Тимошенко, наразі не встановлені судами, він має на увазі.

Прем’єр наголосив, що «нікому б не радив» говорити з Україною «мовою погроз, бойкоту, демаршів» – за його словами, це не дасть нічого позитивного в розвиток відносин із Києвом. «Україна – велика країна, вона має всі можливості самій вирішувати всі свої проблеми», – зазначив він.

Азаров також вважає, що сотні тисяч людей, які прибули до України на Євро-2012, «на власні очі пересвідчилися, що в Україні є і демократія, і свобода слова, і ніхто не порушує права людини через її або переконання, або колір шкіри».