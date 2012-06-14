Регіонали у Страсбурзі грюкнули дверима

Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп Ірина Геращенко.

"Ну ось, члени партіі Регіонів залишили засідання міжпарламентського комітету "Україна- ЄС" через незгоду, що в спільній резолюціі є кілька пунктів, що звертають увагу на необхідність виконувати резолюцію ЄП, позбавитися вибіркового правосуддя і знову привернути увагу до справ Юлі і Юри", - написала вона.