Регіонали у Страсбурзі грюкнули дверима
13:51, 14 червня 2012Політика
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Члени Партії регіонів залишили засідання міжпарламентського комітету "Україна-ЄС".
|Геращенко повідомила, що ПР залишила засідання у Страсбурзі
Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп Ірина Геращенко.
"Ну ось, члени партіі Регіонів залишили засідання міжпарламентського комітету "Україна- ЄС" через незгоду, що в спільній резолюціі є кілька пунктів, що звертають увагу на необхідність виконувати резолюцію ЄП, позбавитися вибіркового правосуддя і знову привернути увагу до справ Юлі і Юри", - написала вона.
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